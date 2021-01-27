تحذير من روسيا لـ دول أوروبا بشأن قضية نافالني

أكدت روسيا، اليوم الأربعاء، أن اتهام أوروبا للكرملين بقضية نافالني يهدد التعاون.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، من أن قضية المعارض أليكسي نافالني قد تقوض إمكانية زيادة التعاون بين موسكو والاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء ، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في كلمة ألقاها أمام اجتماع افتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى حوار أكبر بين روسيا والاتحاد الأوروبي وأجندة أكثر إيجابية لمحاولة تحسين العلاقات المتوترة التي قال إنها أدت إلى تراجع التجارة.

وفي سياق المتصل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول اتصال بينه وبين بوتين، أيضا عن قلقه حيال "تسميم" المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي اوقف في موسكو أخيرا بعد عودته من المانيا حيث كان يمضي نقاهة، وكذلك حيال طريقة "تعامل قوات الامن الروسية مع متظاهرين سلميين".

ونددت مجموعة الدول السبع، وإحداها الولايات المتحدة، الثلاثاء في بيان مشترك بالاعتقال "السياسي" لنافالني، مطالبة ب"الافراج عنه فورا ومن دون شروط".