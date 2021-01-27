وزير النقل السوري يشدد على الاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة في خدمة المواطنين

تفقد وزير النقل السوري المهندس زهير خزيّم خلال جولة له -اليوم- سير العمل والخدمات الإلكترونية المقدمة للسوريين في ريف دمشق بحرستا .
و عقد وزير النقل بعد الاستماع الي المواطنين والموظفين اجتماعًا مع مدير المديرية بحضور المعنيين في الوزارة لمناقشة العمل والأداء وسبل تحسينه وفق أولويات وأساليب مدروسة خطوة خطوة .
كما طلب دراسة تفعيل وإحداث نظام للدور ، وحل التشابكات مع بعض الجهات ذات العلاقة بالعمل عبر التنسيق والتعاون معها لحل أي إشكاليات تواجه المواطن وخاصة مع وزارة العدل والتأمينات الاجتماعية ، وتشكيل لجنة مركزية لوضع آلية تنظيمية ، ومحاسبة المقصرين ، وانتقاء أصحاب الكفاءات والسمعة الحسنة ، وتكثيف لقاءات فريق العمل بالمديرية والجولات وخاصةً على لجان الفحص الفني ، ووضع مقترحات لأنظمة الحوافز للعاملين .
كما أكد على أهمية التركيز والتشجيع على الدفع_الإلكتروني للقيام بالخدمة من المنزل أو من مكان تواجد المواطن عبر الموبايل أو الكمبيوترات.
كما شدد علي ضرورة تطبيق الأرشفة الإلكترونية وكل مامن شأنه تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات.
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