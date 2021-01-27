الكرملين: من المبكر الحديث عن "إعادة تنشيط" العلاقات بين موسكو وواشنطن

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أحمد جودة - القاهرة - قال الكرملين، إن هنالك خلافات جدية بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا إلا أنهما مستعدتان للحوار.

وأضاف الكرملين، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "من المبكر الحديث عن "إعادة تنشيط" العلاقات بين موسكو وواشنطن في الوقت الحالي".

ولفت المتحدث باسم الكرملين، إلى أن المكالمة الهاتفية الأولى التي جمعت بوتين وبايدن جرت بمبادرة من الرئيس الروسي.

وكان سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، أعرب عن انتقاده لتصرف الولايات المتحدة واشتراطها انضمام الصين إلى الحوار مع روسيا بشأن معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)، واصفا إياه بأنه تصرف استفزازي.

وقال لافروف، في مؤتمر موسكو لحظر الانتشار النووي، إن "طرح انضمام الصين دائمًا إلى العملية كشرط مسبق يبدو استفزازًا علنيًا، نظرا إلى أن بكين أعربت مرارًا عن موقفها حيال هذا الأمر".

ومن جانبه، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)، هو السبيل الوحيد للحد من الصواريخ النووية.

وقال "ريابكوف"، في مؤتمر مخصص لمنع انتشار الأسلحة النووية: "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع فيما يتعلق بمعاهدة ستارت، والتي تنتهي في فبراير 2021، هذه هي آخر الصكوك الثنائية في مجال منع انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لدولنا في ظل الظروف الحالية.