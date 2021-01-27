مؤسسة تكافل الخيرية تصرف إعانات الفصل الدراسي الثاني وتطرح شروط التسجيل

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية عن إيداع قيمة إعانات الفصل الدراسي الثاني، والمخصصة للعام الدراسي الجاري في المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك من خلال حسابات المدارس، والتي تتولى مهمة تقديم الدعم بالكامل لصالح الطلاب والطالبات، وقد أكدت المؤسسة، أن الدعم وصل إلى 272 ألف طالب وطالبة، في آلاف من المدارس الحكومية بالمملكة، وبلغت قيمة الدعم ما يقرب من 136 ريال سعودي، والجدير بالذكر أن الإعانات وصلت إلى الطلاب المستوفيين شروط الاستحقاق، وفق ما دشنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من بيانات بالإضافة إلى بيانات المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويمكن التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية للاستفادة من الدعم.

التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية

ويمكن للطلاب والطالبات التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية، من أجل الحصول على مجموعة كبيرة من برامج الدعم وبرامج التدريب أيضًا التي تقدمها المؤسسة، بالإضافة إلى المبادرات التي تصب في صالح المستفيدين.

من بينها مبادرة التمكين الرقمي، التي تتيح للمستفيدين الحصول على أجهزة لوحية لتمكين الطلاب من إتمام الدراسة عن بعد، ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع مؤسسة تكافل للطلاب.

قم بالنقر على تبويب تسجيل جديد ثم تسجيل طالب، وبعدها نقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة، ورقم الهوية واسم الأب وتاريخ الميلاد.

ثم نقوم بإدخال بيانات الجوال، وجنس الطالب، ونقوم بإدخال البريد الإلكتروني، ونوافق على الشروط والأحكام، ونقوم بتفعيل الحساب من خلال النقر على تبويب تسجيل فقط.

أن يكون الطالب حاصلًا على الجنسية السعودية.

أن يكون الطالب ليس منتسب إلى فصول محو الأمية.

أن يتم التقديم سنوية للحصول على دعم مؤسسة تكافل.

شروط استحقاق تكافلقيمة دعم تكافل للطلاب

وأكدت المؤسسة أن الدعم للمستحقين يتم صرفه بناءً على المراحل التعليمية، ولكن بشكل عام، فإن المنح ستكون من 500 ريال سعودي وحتى 800 ريال سعودي فقط، ويتم صرفها من خلال المدارس إن كان الطالب مسجلًا.

ومن خلال موقع مؤسسة تكافل الخيرية يمكن التعرف على العديد من البرامج مثل برنامج كسوتي وبرنامج دروس التقوية الإلكترونية الذي تم توفيره لتقديم الدعم التعليمي لصالح الطلاب.