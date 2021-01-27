الصحة العالمية تصدم العالم حول تفشي سلالة كورونا الجديدة

فجرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، مفاجأة إلى العالم حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا استطاعت التفشي في 70 دولة حول العالم.
وأضافت الصحة العالمية أن سلالة كورونا المستجدة التي ظهرت في جنوب إفريقيا، تفشت في 31 دولة.
فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تقوم بتقييم لقاحين من لقاح كوفيد-19 أنتجتهما الشركات الصينية من أجل إدراجهما في "قائمة استخدامات الطوارئ المحتملة".
ووفقا لما ذكرته شبكة "CGTN" الصينية، اليوم الأربعاء، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تقيم البيانات التي قدمتها سينوفاك الصينية وسينوفارم.
وقال التقرير إن فريقا يعمل مع الشركات "لتقييم الامتثال لممارسات تصنيع الجودة الدولية قبل إدراج الاستخدام الطارئ المحتمل من قبل منظمة الصحة العالمية".
ووقعت بكين اتفاقيات مع ما لا يقل عن 24 دولة لتوريد لقاحي سينوفاك وسينوفارم.
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