بـ شورت ليجن.. كايلي جينر تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

نشرت نجمة تليفزيون الواقع "كايلي جينر"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت كايلي جينر في الصور بإطلالة مثيرة، مرتدية سترة مكشوفة البطن ونسقت معه بشورت ليجن باللون، واعتمدت على الماكياج الجذاب، ووضعت أحمر للشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة شعر مميزة لشعرها الأسود.

يذكر أن كايلي جينر، انفصلت عن حبيبها ووالد طفلتها الوحيدة ستورمي، مغني الراب الشهير ترافيس سكوت، بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي تفكر فيه كايلي جينر في الإنجاب مجددا رغم صغر سنها.

كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.

وكشفت مجلة الأمريكية Us weekly، عن احتمالية عودة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر إلى حبيبها السابق مغني الراب الأمريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما.

وقالت المجلة الأمريكية إن الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة.

كما أكدت us weekly في تقريرها أن كايلي جينر لا تمانع من الإنجاب مجددا من ترافيس سكووت، بعد ما أنجبت منه طفلتها الوحيدة ستورمي التي تبلغ من العمر عامين ونصف.