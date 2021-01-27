الأردن يسجل 870 إصابة و14 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل (870) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث احتلت العاصمة الاردنية عمان قمة هرم الإصابات بـ 483 إصابة. وأوضحت الصحة الاردنية ان إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة ارتفع إلى (323,111) حالة بينهم (7769) حالة نشطة. كما سجلت الصحة الاردنية (14) حالة وفاة خلال الساعات الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4262) حالة. فيما تم رصد تعافي (1075) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي (311,080) حالة. بينما تم إجراء (24,763) فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,784,233) فحصا.

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