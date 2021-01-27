تصريحات متشائمة.. أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي الجديد

أدلى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بتصريحات صحفية فور وصوله إلى مقر وزارة الخارجية لأول مرة، منذ الموافقة على تعيينه.
وقال بلينكن أمام الصحفيين، إن "وزارة الخارجية الأمريكية تغيرت ولم تعد كما كانت قبل سنوات.. وكالاتنا ومؤسساتنا الفيدرالية محاطة بالحواجز".
وأضاف: "العالم تغير وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية.. نحن نواجه وضعًا لم نشهد له مثيلًا من قبل".
وأكد بلينكن أن الأوضاع الراهنة تتطلب وزارة قوية تمثل جميع الأمريكيين لمواجهة التحديات، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملتزم بتجاوز المرحلة الراهنة.
وتابع: "العالم يراقبنا لمعرفة قدرتنا على مواجهة تحديات كورونا والمناخ وغيرها من التحديات".
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، لصالح تعيين أنتوني بلينكن، وزيرًا للخارجية، بتأييد 67 عضوًا من أصل مائة عضو.
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