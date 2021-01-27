نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة Game stop و ارتفاع أسهم شركة غيم ستوب ارتفاعاً مفاجئ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة Game stop هي شركة من أهم شركات بيع الألعاب بالتجزئة و ألعاب الفيديو و الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية في الولايات المتحدة الأمريكية تم إنشاء شركة غيم ستوب في ولاية تكساس في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020 ميلادية، من خلال المقر الرئيسي يتم إدارة عدد من المتاجر يبلغ عددها نحو 5.509 متجراً للبيع بالتجزئة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية مثل أوروبا و نيوزيلندا و كندا واستراليا وغيرها من المدن، وجميع فروع ألعاب التجزئة تعمل تحت علامة غيم ستوب، بالإضافة إلي بيع الألعاب بالتجزئة فتمتلك شركة غيم ستوب أيضاً مجلة ألعاب فيديو تسمي غين انفورمر.

شركة Game stop و ارتفاع اسهم الشركة ارتفاعاً مفاجئ

في خلال الساعات القليلة السابقة صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر يناير للعام الحالي 2921 ميلادية قد قامت مواقع التواصل الاجتماعي و مواقع السوشيال ميديا بتداول الأخبار الخاصة بشأن الارتفاع المفاجئ لأسهم شركة غيم ستوب الأمريكية game stop للبيع بالتجزئة، حيث وصل نسبة ارتفاع الأسهم إلي 60% من بعد ساعات التداول يوم أمس الثلاثاء ، وجاء هذا الارتفاع الملحوظ في الأسهم بعد أن قام ” إيلون ماسك” الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بكتابة تغريده عل موقع تويتر الخاص به والتي يتم ربط صفحته بصفحة wallstreetbets Reddit و التي يوجد بها أكثر من مليون فلورز، وفي خلال الفترة السابقة اصبح أي محتوى أو تغريده بسيطة لاغني رجل في العالم ” إيلون ماسك” تسب الجنون للمستثمرين و المتداولين في الأسواق، ففي خلال الأيام القليلة السابقة قام إيلون ماسك بكتابة محتوي صغيراً عن قبعة من الصوف قد قام بشرائها لكلبه الخاص به من احدي المواقع مما أدي إلي ارتفاع اسهم هذا الموقع بنسبة تصل إلي 8% في تداول ما قبل السوق ، كما قام ماسك بالتغريد عن استخدام سيغنال بدلاً من واتساب بعد القرارات الجديدة التي تم صدورها بشأن الخصوصية مما أدى إلي ارتفاع اسهم شركة طبية تحمل نفس الاسم بنسبة 1000% بسبب تلك التغردية الخاصة بتطبيق سيجنال.

شركة Game stop وتغريدات ” إيلون ماسك”

وبمجرد تغريده صغيرة من اغني أغنياء العالم ” إيلون ماسك” فقد ارتفعت نسبة اشهم شركة Game stop بنسبة تصل إلى 92.7% ي ما يعادل 60% ما بعد ساعات التداول من تغريداته، وتعد استراتيجية التداول عالية المخاطر حيث أن الخسائر تكون غير محدودة ندما يرتفع السهم بدلاً من الانخفاض، إلا أن بعض المستثمرين يروا أن أعمال التجزئة الخاصة بشركة غيم ستوب قديمة وقد قاموا بمراهنات عديدة ضد الشركة، وقدر رحب مؤيدو الأسهم الخاصة بشركة غيم ستوب في يوم 11 من الشهر الحالي بخصوص التعينات التي تمت في مجلس الإدارة لمضاعفة المبيعات الرقمية، وارتفعت نسبة الأسهم الشركة الخاصة بغيم ستوب في ألمانيا بنسبة تصل إلي 70% من التعاملات بينما وصلت نسبى الارتفاع في الولايات إلي 46% إلي 95.10 دولار في تعاملات قبل السوق.