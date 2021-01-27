انت الان تتابع تفاصيل خبر المياه الوطنية بالمملكة السعودية و تنفيذ 3 مشروعات لخدمات الصرف الصحي. والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شركة المياه الوطنية بالمملكة السعودية تلك التي تأسست في عام 2008، أعلنت في بيان لها عن انتهاء القطاع الغربي لها من تنفيذ 3 مشروعات لخدمات الصرف الصحي، في ثلاث محافظات كالآتي: جدة، و بحرة، و الطائف.

جدير بالذكر أنه قد بدء العمل على تلك المشاريع في شهر ديسمبر من العام الماضي 2020. فاليكم سريعاً أهم ما قد جاء في البيان من تفاصيل عن المشروع، كذلك الأهداف المرجوة تحقيقها منه.

تفاصيل مشروعات المياه الوطنية بالمملكة السعودية

أعلنت الهيئة أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الثلاثة قد تجاوزت المئة و أربعين مليون ريال سعودي.

تضمن المشروع تنفيذ ستين كيلو متراً من شبكات الصرف الصحي.

تقدم المشروعات الخدمة لما يزيد عن ثلاثة و أربعين ألف شخص بكل من الأحياء الوسطى ، و الجنوبية بمحافظة جدة ، و كذلك أيضاً بالحلقة الشرقية بالطائف.

و الجنوبية بمحافظة جدة و كذلك أيضاً بالحلقة الشرقية بالطائف. وأشارت أن محطة المعالجة بمخطط الإسكان التنموي ، هذا الذي يقع بمركز البيضاء بمحافظة بحرة تبلغ سعتها 500 متراً مكعباً.

هذا الذي يقع بمركز البيضاء بمحافظة بحرة تبلغ سعتها 500 متراً مكعباً. كذلك أعلنت عن إنشاء 2.200 وصلات منزلية للصرف الصحي.

أهداف المشروعات:

أما عن الأهداف المرجو تحقيقها، فقد جاء ذكرها في البيان الذي صدر بالأمس بواسطة مؤسسة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية كالآتي: المحافظة على البيئة، وتقليل الأضرار البيئية، وكذلك زيادة نسبة المساحة التي تغطيها خدمات الصرف الصحي بالمنطقة، و أخيراً زيادة الكفاءة التشغيلية للمؤسسة. فلنأمل إذا أن تحقق تلك المشروعات أهدافها، و تقدم اكبر منفعة لقاطني المملكة العربية السعودية.

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