مطاعم دبي تُقدم خصومات للأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - قررت المطاعم في دبي تقديم خصومات للأشخاص الذين يتلقون لقاح كورونا المستجد. لتشجيع السكان على التطعيم كمحاولة للحد من انتشار الوباء ولكنها لا تُغلق أبوابها.

حتى الآن، لقحت الإمارات العربية المتحدة 2.3 مليون شخص، وفي الأسبوع الماضي اضطرت دبي إلى إعادة جدولة الجرعة الأولى من لقاح “فايزر بجونيك”. بسبب التباطؤ العالمي في إمدادات اللقاحات.

ونشرت شركة “فندق جيتس”، التي لديها العديد من المطاعم في دبي، على “إنستجرام”: “طالما أن هناك وثيقة تثبت تلقيحهم، فإنها ستوفر خصمًا بنسبة 10٪ للعملاء الذين يتلقون الجرعة الأولى. بينما تُقدم لعملاء الجرعة الثانية خصمًا بنسبة 20٪ “.

وتسعى الإمارات لتقديم أكبر تطعيم لعشرة ملايين شخص في فترة زمنية قصيرة، وقد سمحت باستخدام “سينوفارم” الصينية و “فايزر بوينتيك” الألمانية و “سبوتنيك” الروسية.

وعلى الرغم من زيادة عدد الإصابات إلا أن الحياة في دبي طبيعية، حيث تزدحم دبي ومراكز التسوق والشواطئ والمطاعم بالسياح، وتستقطب المدينة ملايين السياح الأجانب خاصة الأوروبيين في عطلات نهاية الأسبوع.

ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك زيادة المسافة بين الفنادق ووقف الترفيه في الفنادق.

هذا وقد أعلنت السلطات عن تطبيق هاتفي من شأنه أن يوفر للعملاء “خدمة إبلاغ لأي مؤسسة تجارية لا تلتزم بالإجراءات الوقائية لـ Covid-19”.

لطالما كانت السياحة دعامة منتصف الطريق لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقبلت 16 مليون سائح في عام 2019. قبل أن يقاطع الوباء السفر العالمي، فالهدف هو الوصول إلى 20 مليون بحلول عام 2020.