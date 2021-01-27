طريقة تجديد الرخصة المنتهية في المملكة العربية السعودية عن طريق منصة أبشر، نظراً لأهمية تجديد رخصة القيادة المنتهية في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين، وحرصاً على توفير الوقت والإلتزام بالاجراءات الإحترازية وتنفيذاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، تم توفير خدمة تجديد الرخصة منتهية الصلاحية من خلال منصة أبشر بحيث أصبح من الممكن القيام بإجراءات التجديد إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب إدارة المرور والإنتظار طويلاً، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على شروط وطريقة تجديد الرخصة المنتهية. شروط تجديد رخصة القيادة السعودية المنتهية يجب أن تكون رخصة القيادة منتهية الصلاحية عن طريق التاريخ فلا يجوز تجديد رخصة سارية الصلاحية. يجب على صاحب الرخصة تسديد جميع الرسوم المستحقة عليه قبل تجديد رخصة القيادة. يجب تسديد جميع المخالفات المرورية. يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية للمستفيد سارية. يجب عمل الفحص الطبي في أحد المراكز المعتمدة من وزارة الداخلية. طريقة تجديد الرخصة المنتهية في السعودية 2021 عبر منصة أبشر شروط تجديد رخصة القيادة السعودية المنتهيةطريقة تجديد الرخصة المنتهية في السعودية 2021 عبر منصة أبشر اقدم لكم الآن طريقة تجديد رخصه القيادة منتهية الصلاحيّة في المملكة العربية السعودية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية. التوجه مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية. قم بأختيار خدمة أبشر للأفراد. الآن نقوم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور. ثم أختر من القائمة تبويب خدماتي والضغط على خيار المرور ثم تجديد رخصة القيادة المنتهية. الآن تحديدفترة تجديد الرخصة المنتهي مع العلم أن أقصاها عشرة أعوام. التأكد من البيانات التي تم إدخالها. وفي النهاية نقوم بإختيار طريقة الحصول على الرخصة ويمكن اختيار التوصيل عبر البريد السعودي. رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية في السعودية رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية في السعودية يجب علينا معرفة أن هناك بعض الرسوم الواجب دفعها وبيانها كالآتي: 40 ريال سعودي رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة عام واحد.

80 ريال سعودي رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة عامين.

200 ريال سعودي رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة 5 سنوات.

400 ريال سعودي رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات. غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في السعودية غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في السعودية قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن التأخير عن تجديد رخصة القيادة المنتهية يؤدي إلى فرض غرامة مالية على كل متخلف، حيث أنه يجب تجديد الرخصة في خلال ستين يوم من تاريخ إنتهاء الصلاحية حتى تتفادى الغرامة المقررة، وإن لم يتقدم صاحب الرخصة المنتهية بالتجديد في فترة السماح فإنه يتعرض للغرامة المالية والتي تقدر قيمتها 100 ريال سعودي، وأيضاً هناك غرامة مالية في حالة قيادة السيارة برخصة قيادة منتهية وقيمتها تتراوح بين 300 إلى 500 ريال سعودي عن كل عام تأخير.

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