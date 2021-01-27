الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمغتربين عبر موقع وزارة الداخلية برقم الطلب والشروط المطلوبة لتقديم طلب

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين في الفترة الحالية عن الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمغتربين، وذلك بعدما أعلن المسؤولون عن الاستعلام عن طلب زيارة عائلية عن الاستعلام إلكترونيًا وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكد من قبول الطلب أو رفضة بشكل إلكتروني وذلك للتسهيل على المواطنين وسرعة مراجعة الطلب، وسنتابع معكم من خلال موقعنا رابط وخطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية إلكترونيًا.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية إلكترونيًا بالإضافة إلى سهولة تعديل الطلب أو استبداله في حالة وجود أي خطأ بة بطريقة سهلة وشرح مبسط، بالإضافة إلى إعلان الشروط التي يجب توافرها قبل التقديم أو الاستعلام عن الطلب.

أولًا يجب الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.

بعد الدخول إلى الموقع يتم الضغط على “الاستعلام عن طلب التأشيرة”.

الضغط على خدمة “الاستعلام عن طلب زيارة عائلية” من بين جميع الخدمات المعلن.

إدخال رقم طلب الزيارة العائلية في خانة “أدخل رقم الطلب الخاص بك”.

اضغط على “استعلام”.

ستظهر لك جميع البيانات الخاصة بالطلب وإذا كان مرفوض أم لا.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن العديد من الشروط التي يجب توافرها قبل طلب تأشيرة الزيارة العائلية، وقد جائت تلك الشروط على النحو التالي:

يجب أن تكون مدة إقامة مقدم الطلب سارية لأكثر من ثلاثة أشهر منذ تاريخ تقديم الطلب.

يجب أن تكون جواز السفر ساري لأكثرمن ستة أشهر منذ تاريخ تقديم الطلب.

يجب أن يكون الزائر ذو صلة قرابة من الدرجة الأولى.

أن لا يزيد عمر أبناء الزائر عن 18 عام.

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائليةشروط طلب تأشيرة زيارة عائلية

وبعض شروط الدفع والإقامة الأخرى