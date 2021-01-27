اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية فى طرابلس

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، منذ قليل، بنشوب اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية فى ساحة النور بطرابلس.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، منذ قليل، بنشوب اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية فى ساحة النور بطرابلس. ولفتت إلى أن المحتجين يرفضون إجراءات الإغلاق التى فرضتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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