تكشف هوية المجرمين..إعلامية كويتية: بصمة الذاكرة طفرة غير مسبوقة فى العمل الأمني بالإمارات

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بالإنجاز الجديد الذي حققته شرطة إمارة دبي بإستخدام أحدث التقنيات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مهام عملها عن طريق بصمة الذاكرة فى قضية قتل.
وقالت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن هذا الإتجاه الجديد يعد إنجازًا كبيرًا يضاف لحصيلة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات، مشيرة إلى أن هذه التقنية تعتمد فى الأساس على قياس نسبة ارتفاع الموجهات الدماغية عند مشاهدة المشتبه به، للأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو مكان وقوعها، ويقدم تحليلا دقيقا حول مدى وجود هذه الأدوات في ذاكرته وتهدف إلى سرعة التحقق من هوية مرتكبي الجريمة وتقديم الأدلة إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة.
وأضافت الإعلامية الكويتية، أن إستخدام بصمة الذاكرة يساهم في دعم الأدلة الجنائية الأخرى في أي قضية، حيث يتم إعداد تقرير خاص صادر عن إدارة علم الجريمة لتزويده إلى الجهات الشرطية والنيابة والقضاء لتحقيق العدالة كما له أهمية بالغة في الوصول إلى الأدلة التي تساهم في مساندة جهود الكشف عن الجرائم وتقديم الأدلة إلى النيابة العامة والجهات القضائية.
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