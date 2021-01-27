موعد مباراة الهلال ضد النصر في نهائي السوبر السعودي وأخبار الفريقين

موعد مباراة النصر ضد الهلال، أعزائنا محبي كرة القدم السعودية يسرنا في موقع ثقفني أن نطلعكم على موعد مباراة نهائي السوبر السعودي والذي يجمع بين العريقين الغريمين التقليديين الهلال الزعيم ضد النصر العالمي، مباراة من نوع خاص كانت تشتهر بجمهورها الكبير جدا الذي لن يكون حاضرا في هذه المناسبة بسبب الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، كلاسيكو الكرة السعودية يتطلع كل فريق إلى الفوز بأول لقب له في العام الحالي، المباراة تجمع بين حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري أيضا الزعيم الهلال، فيما يشارك النصر لكونه وصيف الدوري للموسم الماضي وكذلك وصيف الكأس.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

يترقب ملايين السعوديين واحدة من أعرق المباريات وأشهرها في السعودية لقاء قمة في الروعة والاهمية للملايين من السعوديين وغيرهم، فعندما تذكر كرة القدم السعودية لاصوت يعلو فوق الهلال والنصر الزعيم ضد العالمي، موعد اللقاء:

ماهو موعد المباراة؟ السبت 30 يناير 2021

صافرة البداية؟ 20:15 بتوقيت مكة المكرمة 19:15 بتوقيت القاهرة

الملعب؟ استاد الملك فهد الدولي

القناة الناقلة للمباراة؟ قناة السعودية الرياضية ksa sport

الحكم؟ الإيطالي دانيلي أورساتو

جدير بالذكر أن المباراة تقام على استاد الهلال لكونه حامل بطولتين، كما يعتبر الحكم الإيطالي اورساتو أول حكم أجنبي يدير مباراة في السعودية منذ انطلاقة العام الجديد.

أخبار الفريقين

هذه المباراة سيكون لها طعم خاص حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق لقب في عام 2021 حيث تشتهر هذه المباراة بالندية وجمال أداء الفريقين كما يحدث في اللقاءات التي تجمع بين فرق من هذه النوع الزمالك والأهلي وبرشلونة وريال مدريد وغيرهم، النصر يعاني في الدوري هذا الموسم حيث قدم أداء سيئا جدا في الجولات الأولى من الدوري، ورغم تحسنه إلا أنه يحتل المركز السادس في الدوري السعودي خلف الهلال المتصدر بتسع نقاط، ويتطلع النصر لتحقيق البطولة خصوصا بعد عودة مهاجمه عبدالرزاق حمد الله من الإصابة التي أبعدته على الملايين نهاية العام المنصرم، الهلال لايعاني من غيابات كبيرة حيث عاد البليهي إلى القائمة بعد أن كان مشكوكا في مشاركته وكذلك هتان وفيتو اللذان أراحهما المدرب في مباراة الفيصلي ليكونوا على اتم الاستعداد في مباراة الهلال ضد النصر.

القمر نايل سات

التردد 12284

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

التصحيح ¾

تردد السعودية الرياضية لمشاهدة الهلال ضد النصر

وبهذا أعزائنا قراء موقع ثقفني نكون قدمنا لكم موعد نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي التي تجمع بين عملاقي كرة القدم السعودية الهلال ضد النصر وسننشر لكم القائمة المستدعاة للمباراة من طرف الفريقين عندما يتم الإعلان عنها.