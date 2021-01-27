جامعات البنات الحكومية في السعودية تعرف علي أسماء الجامعات تمنح طالبات المملكة حق الالتحاق للدراسة فيها ، حيث تحتوى مدينة الرياض العديد من الجامعات . وتشمل تخصصات علمية كثيرة لدى طالبات وطلاب الجامعات في المملكة العربية السعودية . ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف علي جامعات الرياض الحكومية للبنات .

تعرف علي جامعات البنات الحكومية في السعودية

عملت السعودية علي تطوير منظومة التعليم لديها ووجهت الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي . ومن ضمن هذه الجامعات ما يخص بتعليم الفتيات . فقد حصلت المرآة في الآونة الأخيرة في السعودية بل في العالم كله علي حظ وافر من الاهتمام والرعاية وأصبح لها شأن كبير . الأمر الذي جعلها تسير بخطى واضحة نحو تحقيق أهدافها وطموحاتها وأحلامها وعملت المرأة علي إظهار تميزها في شتى المجالات . مما جعلها تبرز بشكل واضح وليس علي المستوى المحلي فقط بل علي المستوى العالمي . فلقد شاهدنا نماذج لنجاح المرأة السعودية في كثير من المجالات .ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف علي اهم الجامعات الحكومية لتعليم البنات في الرياض.

جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن

تأسست عام 1390 هجريا الموافق 1970 ميلاديا

تعتبر هذه الجامعة من اهم الجامعات في المملكة العربية السعودية حيث وجهت اهتماما كبيرا بالتعليم العالي للمرأة في المملكة فبدأت بأول كلية تربوية للبنات . ثم بعد ذلك بلغ عدد الكليات 102 كلية وتضم عدد 600,000 طالبة وتشمل 6 كليات وهما كالأتي :

كلية التربية للأقسام الأدبية .

كلية الأدبية الأقسام العلمية .

كلية التربية إعداد المعلمات.

كلية التربية الاقتصاد المنزلي.

كلية الآداب.

كلية الخدمة الاجتماعية.

جامعة الملك سعود

احد الجامعات الموجودة في مدينة الرياض . تم إنشائها في عام 1377هجريآ . تم افتتاحها يبدأ التعليم في كلية الآداب وذلك عام 1378م . وتهدف إلى تقديم تعليم رفيع وإنتاج بحوث إبداعية تخدم مصلحة المجتمع . وفي عام 1398 هجريا أنشأ مركز الدراسات الجامعية للبنات ليتولى الإشراف علي تنظيم سير دراسة الطالبات .

الجامعة السعودية الإلكترونية

يوجد قسم خاص بالطالبات ويقع في المركز الرئيسي في الرياض بكثرة الجديد الواقع على امتداد طريق أبو بكر شمالا بعد تقاطع طريق ألثمامة . فتعتمد هذه الجامعة في تعليمها علي نظام التعلم المدمج بمعني أنه يدمج بين الحضور المباشر الوجاهي وبين الحضور عن طريق التقنية .وتهدف الجامعة علي رفع وبناء اقتصاد المجتمع وتلبيه احتياجات سوق العمل .

جامعات الرياض الأهلية للبنات في الرياض

يوجد عدد من الجامعات الأهلية للبنات وهي كالآتي:

جامعة الأمير سلطان

جامعة الأمير محمد بن فهد

جامعة دار العلوم

جامعة اليمامة

بدأ العمل في إنشاء الجامعة عام 2001 وبدأت الدراسة وقبول أول دفعة من الطالبات عام 2004 وقبول أول دفعة من طالباتها في ديسمبر عام 2008 بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود علي تحويل هذه الكلية إلى جامعة اليمامة .وفي عام 2008 تخرج أول دفعة من الطلاب. وفي 2009 أقيمت مراسم الاحتفال بافتتاح مبني كلية البنات وتحصل علي درجة البكالوريوس من جامعة اليمامة في التخصصات الأتية: