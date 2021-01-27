تعرف علي كيفيه الاستعلام عن تامين صحي برقم الهوية داخل المملكة العربية السعودية

في الآونة الأخيرة قامت وزاره الصحة السعودية بالتسهيل علي المقيمين بداخلها للاستفسار علي التامين الصحي برقم الهوية بعده طرق سهله وبسيطه عن طريق موقع الضمان الصحي وأيضا عن طريق البوابة الإلكترونية “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، وتكون هذه التطورات ضمن التطورات الملحوظة للحكومة السعودية والتي تعتمد بشكل كبير علي التكنولوجيا وذلك وفر جهد كثير ووقت علي المواطن والمقيم وأيضا الموظفين العاملين داخل الحكومة السعودية.

وقامت وزاره الصحة بتحقيق مجموعه من الأهداف، وهي جعل الحالة الصحية للمواطنين داخل السعودية افضل من حيث العدالة والمساواة في الرعاية،وذلك من حيث إمكانية تحمل الأمور المالية للعلاج والرعاية الصحية.

وتعتبر هيئه التأمين من الهيئات الحكومية السعودية المستقلة بحيث إنها أنشأت بموجب المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء،والذي ينص علي إنشاء مجلس الضمان الصحي التعاوني وذلك ليشرف علي تطبيق هذا النظام، والذي يهدف إلي توفير الرعاية الصحية لجميع العاملين بالقطاع الخاص واسرهم ويشرف ويدير هذا النظام معالي وزير الصحة وأيضا عضويه بعض الوزارات الحكومية داخل المملكة.

يعتبر التأمين الصحي هو تأمين لصحه المواطنين وتوفير لهم العلاج والفحص والتشخيص، وأيضا دعم للمواطن من الناحية النفسية والجسدية.

وأيضا يكون التأمين بدل الأجازات داخل العمل والتي تحدث بسبب العجز الدائم أو المؤقت.

يقوم التأمين الصحي بالعمل بمبدأ جمع المخاطر، إذا كان الشخص حدث له ضرر، سيتم تجميع له الأموال وتقسيمها علي الأفراد بالتساوي وذلك علي حسب احتياج كل فرد.

وذلك يؤدي إلى تقليل التكاليف الخاصة بالعلاج علي الشخص المريض في حاله مرضه أو التعرض للمرض.

وبدفع مبلغ رمزي كل سنه يتم تقديم احسن الوسائل الطبية وذلك بأقل تكاليف.

يقوم الشخص المستفيد بإجراء عقد بينه وبين شركه التأمين ومن خلال هذا العقد تقوم شركه التأمين بتكفل كامل للعلاج في حاله حدوث أي مرض دائم أو مؤقت للمستفيد، ويقوم المستفيد بدفع مبلغ سنوي لشركه التأمين لحصوله علي التأمين الطبي.

وتقوم شركه التأمين بتوفير الرعاية الصحية للأشخاص المستفيدين، وتدفع الشركة أي مصاريف علاج للأفراد.

تقوم شركات التأمين بتحسين إدارة أمور التأمينات الصحية، لجعل هذا النظام دائم للأجيال المقبلة.

طريقه الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة عن طريق موقع الضمان الصحي.

يجب الذهاب إلي موقع مجلس الضمان الصحي.

يجب الدخول إلي الخدمات الإلكترونية وذلك بعد تسجيل دخولك إلي الموقع،ثم يقوم الموقع بإظهار بعض الخدمات التي يقدمها.

تقوم بالنقر علي خدمه الاستعلام عن معلومات التأمين.

سوف تظهر معلومات لملئ البيانات الشخصية للفرد،مثلا رقم الإقامة الخاص بك،انقل الأرقام داخل المربع الفارغ ثم تنقر علي كلمه موافق.

بعد فحص البيانات الخاصة بك سوف تظهر بعض المعلومات الخاصة بك، مثلا اسم شركه التأمين، وموعد التسجيل الخاص بالوثيقة التأمينية،ورقم الإقامة،ورقم بوليصه التأمين، وتاريخ انتهاء التأمين الخاص بك.

ما هو معني التأمين الصحي.تعرف علي أهداف التأمين الصحي.