الاردن : “جريمة ماركا”.. ضربت حتى الموت على يد شقيقها

دوت الخليج :- قالت مصادر مطلعة ان الفتاة التي قٌتلت على يد شقيقها في ماركا ، نقلت أمس الاثنين الى المستشفى بعد إصابتها بحالة استفراغ شديد اثر تعرضها للضرب .
واوضح المصدر ان الضحية تعرضت للركل بقوة ما ادى الى إصابتها بكدمات داخلية في الحجاب الحاجز وعلل اطباء التشريح الوفاة بالنزف الدموي الشديد داخل التجويف البطني الناتج عن تهتك الشريان المساريقي الناتج عن الارتطام بجسم راض .
واكد المصدر أن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى اوقف شقيق المغدورة على ذمة التحقيق بتهمة الضرب المفضي الى الموت .
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