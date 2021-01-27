الاردن : 162 إصابة بكورونا المتحور حتى اليوم

دوت الخليج : - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ان عدد الإصابات المسجلة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا بلغت لغاية اليوم 162 إصابة.

وبين الدكتور عبيدات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد، ان الاكتشاف كان من خلال فحص الترتيب الوراثي لعينات المرضى الذين ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا ومعظمهم قادمون من الخارج اضافة لحالات محلية لمخالطين.

وأكد وزير الصحة أن سلوك الفيروس لدى المصابين ما يزال ضمن السلوك الطبيعي المعروف عن السلالة المتحورة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية.

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