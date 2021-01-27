أخبار اليمن : الصقيع يضرب المحاصيل.. والشوافي لـ"المزارعين": حذرناكم مراراً

الصقيع يضرب المحاصيل.. والشوافي لـ"المزارعين": حذرناكم مراراًتسببت موجة الصقيع التي تأثرت بها اليمن مؤخراً بأضرار متفاوتة ضربت مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في 7 محافظات، رغم تحذيرات الفلكي اليمني عدنان الشوافي المتكررة للمزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم.

وتوقع الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، موجة صقيع تضرب اليمن تسبب انخفاض درجة الحرارة لتكون الطبقة القريبة من سطح الارض شديدة البرودة بحيث تكون اقل بكثير من درجة حرارة الهواء على ارتفاع 2 متر مما قد تؤثر على المزروعات.

وجدد الشوافي تحذيراته الشديدة للمزارعين في المرتفعات والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية لحماية محاصيلهم من آثار موجة الصقيع، خلال الأيام القادمة.

ودعا الفلكي الشوافي عبر "دوت الخليج" المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وحث الفلكي اليمني رعاة المواشي والنحالين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم ونحلهم من آثار البرودة الشديدة.

وأكد عدد من المزارعين اليمنيين على شبكات التواصل أن موجة الصقيع ألحقت أضراراً كبيرة في مزروعاتهم (ضريب) خلال اليومين الماضيين في محافظات صنعاء وذمار وعمران وصعدة والبيضاء وإب والضالع.