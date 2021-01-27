بريطانيا تشدد الإجراءات على حركة المسافرين من وإلى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت باتيل، فى جلسة أمام مجلس العموم البريطانى وفق شبكة "سكاى نيوز"، إن على راغبى السفر خارج البلاد توضيح أسباب سفرهم، موضحة أن القانون حاليا يمنع السفر من أجل الترفيه.

وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات لتقليل تدفق المسافرين خلال البلاد، مضيفة: "لا يزال هناك العديد من الناس يدخلون ويخرجون من البلاد كل يوم".

وتتضمن الإجراءات الجديدة وفقا لوزيرة الداخلية، زيادة التواجد الأمنى لأفراد الشرطة فى الموانئ والمطارات للتأكد من خضوع المسافرين للعزل الذاتى، ورفض دخول القادمين من البلاد التى تدخل ضمن التصنيف بـ"اللون الأحمر" (البلاد التى يتفشى فيها فيروس كورونا بشدة)، إضافة إلى مراجعة الوزراء لقائمة الاستثناءات، للتأكد من أن الأفراد يسافرون من أجل أسباب ضرورية فقط.