جدة - نرمين السيد - وقالت باتيل، فى جلسة أمام مجلس العموم البريطانى وفق شبكة "سكاى نيوز"، إن على راغبى السفر خارج البلاد توضيح أسباب سفرهم، موضحة أن القانون حاليا يمنع السفر من أجل الترفيه.
وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات لتقليل تدفق المسافرين خلال البلاد، مضيفة: "لا يزال هناك العديد من الناس يدخلون ويخرجون من البلاد كل يوم".
وتتضمن الإجراءات الجديدة وفقا لوزيرة الداخلية، زيادة التواجد الأمنى لأفراد الشرطة فى الموانئ والمطارات للتأكد من خضوع المسافرين للعزل الذاتى، ورفض دخول القادمين من البلاد التى تدخل ضمن التصنيف بـ"اللون الأحمر" (البلاد التى يتفشى فيها فيروس كورونا بشدة)، إضافة إلى مراجعة الوزراء لقائمة الاستثناءات، للتأكد من أن الأفراد يسافرون من أجل أسباب ضرورية فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تشدد الإجراءات على حركة المسافرين من وإلى البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.