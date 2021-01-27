أجرى وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أول اتصال هاتفي منذ توليه منصبه في إدارة الرئيس جو بايدن. وأجرى "بلينكن"، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البريطاني "دومينيك راب"، ورحب الأخير بالتزام واشنطن بالتصدي لتغير المناخ، وإعادة التعامل مع منظمة الصحة العالمية. وبحث الوزيران الملف الإيراني، وشددا على ضرورة التصدي للسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة. وكان "بلينكن"، تعهد في خطابه الأول بالعودة إلى المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي. كما تعهد بإعادة بناء العلاقات والتحالفات مع شركاء الولايات المتحدة الدوليين والقيادة العالمية بشأن قضايا مثل تغير المناخ وتآكل الديمقراطيات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يجري أول اتصال منذ توليه منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.