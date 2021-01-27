بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في وفيات كورونا

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 25 ألفا و308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فيما سجلت الصحة البريطانية، 1725 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأثارت ابنة أول مصاب بفيروس كورونا في المملكة المتحدة البريطانية، الجدل، بتصريحات تفيد بأن عائلتها لا تزال تبحث عن إجابات، بعد مرور عام على وفاة جدهم.

وتعتقد «جين باكلاند» أن جدها بيتر أتوود 84 عامًا، أصيب بسلالة من فيروس كورونا "المروع" وصل إلى المملكة المتحدة البريطانية من الصين في نوفمبر.

ولم يخبر الأطباء أسرتها كيف أصيب جدها قبل أكثر من 3 أشهر على إعلان الحالات الرسمية الأولى، وتعتقد جين أن والدها سيظل على قيد الحياة إذا كانت الصين أكثر انفتاحًا وصدقًا بشأن تفشي المرض المرتبط بالسوق الرطبة في ووهان.

توفي أتوود سكرتير الشركة المتقاعد من مدينة تشاثام، داخل المستشفى في 30 يناير بعد إصابته بسعال وحمى قبل عيد الميلاد.

تقول الابنة: "آمل أنه بمجرد أن يعيد اللقاح نوعًا من الحياة الطبيعية للسكان، إذا حدث ذلك أصلا، سيكون هناك نوع من الاستفسار حول كيفية وصول كورونا إلى المملكة المتحدة البريطانية.

وأضافت: "شاهدت فيلمًا وثائقيًا على شاشة التلفزيون يفيد بأن الأشخاص الأوائل الذين أصيبوا بكورونا في بريطانيا تم الإعلان عنهم في الحادي والثلاثين من يناير.

"وبحلول ذلك الوقت كان والدي قد مات بالفعل منذ يوم"، وتم تمييز السبب الأولي لوفاة بيتر على أنه قصور القلب والالتهاب الرئوي.

وظهرت على الجد الأعراض لأول مرة في 15 ديسمبر، قبل أسبوعين من إخطار الصين منظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن حالات "الالتهاب الرئوي الفيروسي'' في وسط المدينة.