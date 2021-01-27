بعد تصدره تويتر.. شركة عالمية تعلق على "شال" ولي العهد السعودي

أعربت إحدى شركات الازياء العالمية عن سعادتها بظهور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يرتدي "شالا" من منتجات الشركة في ظهوره الأخير للإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.
وعبر حسابها على إنستجرام وجهت الشركة شكرها لولي العهد حيث شرفها بارتدائه أحد منتجاتها، مؤكدة أن ذلك وضعهم داخل دائرة الضوء، بعدما شهدت منتجاتهم إقبالا كبيرا عليها.
وقدمت الشركة الشكر للزبائن الذين حرصوا على شراء المنتجات التي تحمل علامتها التجارية.
يُذكر أن موقع الشركة شهد ضغطًا كبيرًا من السعوديين لشراء منتجاتها، ما أدى لتعطله، واستخدمت رابطا بديلا لاستقبال الطلبات، فيما أعلنت اليوم (الأربعاء) أن الموقع يخضع للصيانة.
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