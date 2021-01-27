إيطاليا تسجل 467 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 15 ألفا و204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
فيما سجلت السلطات الصحية في إيطاليا 467 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأعلن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا يوم السبت أن بلاده ستعلق استقبال الرحلات الجوية من البرازيل، بسبب الفيروس.
وأضاف في تدوينة على "فيسبوك" أن أي شخص مر بالبرازيل في آخر 14 يوما يمنع أيضا من دخول إيطاليا في حين سيطلب من الوافدين من البرازيل إجراء فحص الكشف عن الفيروس.
وتحاول إيطاليا السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عبر شراء الملايين من جرعات لقاح كورونا.
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