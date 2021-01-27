نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق تسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 879 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 616 ألفا و259 إصابة.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - إلى أنه تم تسجيل 1575 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 586 ألفًا و372 حالة وبنسبة شفاء 95.1%، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس بإجمالي 13 ألفا و18 حالة.