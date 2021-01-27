سلم الرواتب وعلاوات الوظائف التعليمية ونصائح للمحافظة على الراتب

اقترب موعد صرف الرواتب والعلاوات للموظفين في المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر المعلمون من كل عام موعد الصرف ومعرفة الزيادة التي يتم منحها إياهم، فمن خلال سلم الرواتب يتم معرفة صافي الراتب والراتب الأساسي وهل في زيادة، بالإضافة إلى رغبته في معرفة هل تم قفزه في سلم الرواتب لمرتب كل من المعلم والمعلم المساعد والمعلم الخبير وجميع الوظائف التعليمية ومتابعة ما يحدث من زيادات أو توقف في زيادة المرتب الأساسي لهم والعمل على التقدم لاختبارات الرخصة والترقية، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعي موقعنا ثقفني تفاصيل سلم الرواتب وعلاوات الوظائف التعليمية.

سلم الرواتب الجديد ولا يوجد أي قفزات :

تم التوضيح في صباح يوم الأربعاء عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث يتم إيداع المبالغ المالية في الصراف وهو الراتب الصافي وليس الأساسي، وقد أكدت المصادر أنه لا توجد قفزات في السلم الجديد، حيث تابعت في تصريحاتها أن كل من توقفت علاواتهم في السلم القديم عادت لهم العلاوة في السلم الجديد، وهم يستحقون آخر علاوة في رتبة ممارس وستتوقف العام القادم لذا يلزمهم التقديم على اختبار الرخصة واستخراجها وطلب الترقية إلى متقدم.

العلاوة المقررة لجميع الوظائف التعليمية :

أوضحت أن العلاوة تكون ثابتة طوال الخدمة الوظيفية لا تنقص وتزيد في كل بداية كل عام ميلادي طالما استوفى المعلم شروطها:

نصائح هامة للمحافظة على الراتب بعد إيداعه :

خلال هذه الفترة يعاني الكثير من الأشخاص من زيادة الإنفاق والمصروفات الزائد في ظل هذه الظروف، حيث يزداد الاستهلاك اليومي في الاستخدامات الضرورية وغير الضرورية، حيث تتم عملية الصرف بالتزامن مع مواعيد صرف المرتب الشهري للعاملين في القطاع الحكومي فيكون سداد فاتورة المياه وفواتير الكهرباء وغيرها من النفقات المطلوبة للإيجار الشهري أو مستلزمات المنزل أو الصرف على إصلاح السيارة وغيرها، ومع شكاوي الكثيرين على موقع تويتر اليوم بالتزامن مع صرف الراتب والذي يتم استهلاكه في أغراض غير ضرورية وإليكم بعض النصائح التي توفر في الإنفاق وتعمل على توفير مبلغ مالي يكفي للإنفاق لباقي الشهر :