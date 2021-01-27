شروط الحصول على تمويل منتج “نفاذ” للعمل الحر بالمرحلة الثانية الجديدة من بنك التنمية السعودى

نقدم لكم شروط الحصول على تمويل منتج ‘نفاذ” للعمل الحر للمرحله الثانية الجديدة والتي اطلقها بنك التنمية عبر بيان هام على تويتر، والذي جاء مؤخرا بعد نجاح المرحلة الأولي المقدمة من بنك التنمية والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية تحت مسمى بنك التنمية الاجتماعي ويعد هذا التمويل من افضل التمويلات لأنه بفترة سداد قد تصل الى خمس سنوات بدون فواد. لذلك يستهدف بنك التنمية فئة معينة من المواطنين ممن لديهم القدرة على العمل أو زيادة مدخلوهم المادي الشهرى. حيث يقدم منتج نفاذ من بنك التنمية تمويلا يصل الى 60 ألف ريال ممن لديهم المهارات أو الخبرة بالإعمال الحرة الحرفية المتنوعة كما يسعى الى تمويل سيارات للنقل للراغبين في العمل في مجال توجيه المركبات يصل التمويل 150 ألف ريال سعودي. كما اكد بنك التنمية من خلال منتج نفاذ انه يهدف دائما لتحقيق اكبر الأهداف وتنوعها لا اكثر من فرصه للراغبين والباحثين عن العمل في زيادة دخلهم الشهري كما أشار بنك التنمية عند الانتهاء من التقديم الإلكتروني مباشرة سوف يتم مطابقة الشروط المعلن عنها من قبل البنك لما هو مسجل به إلكترونيا وعند الموافق مباشر ة يمكن الصرف في خلال أسبوع من تاريخ التقديم.شروط تمويل نفاذ الجديدة من بنك التنمية
- يشترط على المتقدم للتمويل أن يكون سعودي الجنسية من الأبوين.
- يشترط على المتقدم للتمويل ألا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.
- يستوجب على المتقدم لتمويل العمل الحر من الموظفين ألا يزيد الدخل الشهري لهم عن 14000 ألف ريال سعودي.
- يجب أحضار وثيقة العمل الحر عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للموافقة على طلب التمويل.
- يستوجب للموافقة على تمويل العمل الحر الاشتراك في موقع ابشر الإلكتروني.
- ألا يكون المقترض عليه قروض سابقة للبنك.
- استكمال كافة الأوراق المطلوبة مع تقديم الضامن.
- يجب على صاحب التمويل اجتياز الفحص الائتماني من قبل لبنك.
- يجب سداد التمويل الذي يحصل عليه العميل في مده لا تقل عن 40 شهر من تاريخ الحصول عليه.
- يتوجب على العميل تقديم ما يثبت نوع أونشاط العمل الذي سوف يقترض عليه التمويل.
- يستوجب على المقترض الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية للتقديم على تمويل العمل الحر.
- يمكن الحصول على طلب تمويل العمل الحر وذلك من القائمة الرئيسية بالنقر على زر التقديم الإلكتروني.
- يبدأ المقترض في تسجيل كافه البيانات المطلوبة و مبلغ التمويل المناسب له وذلك بحد اقصي للتمويل العيني 150 ألف ريال و 60 ألف ريال سعودي للتمويل النقدي بالمملكة العربية السعودية.
دائما يتميز بنك التنمية الاجتماعية بتمويلات قروض حسنة ومن افضل التمويلات قرض العمل الحر للعاطلين أو الموظف بدون فوائد ولا رسوم لذلك فيما يلي اهم مزايا قرض العمل الحر:-
- يقدم تمويل العمل الحر بدون رسوم أضافية.
- يقدم بنك التنمية قرض العمل الحر بمبلغ يتراوح ما بين 60 ألف ريال الى 150 ألف ريال سعودي.
- يقدم بنك التنمية تمويل شخصي إسلامي مطابق لكل أحكام الشريعة الإسلامية.
- عند التقديم على طلب تمويل العمل الحر لا يوجد فوائد إضافية.
- تمويل العمل الحر متاح فقط للجنسية السعودية للمواطنين الموظفين أو العاطلين داخل أراضي المملكة.
- عند التقديم على طلب تمويل قرض العمل الحر من حق العميل فتح حساب بنكي داخل المملكة العربية السعودية.
- من اهم مزايا قرض العمل الحر الدفع الإلكترونية.
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