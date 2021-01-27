أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 226 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 226 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 226 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 8 غارات لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق ست طائرات حربية في أجواء حيس والجبلية والجاح والتحيتا.

وذكر المصدر أن الخروقات تضمنت تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والجاح والدريهمي والجبلية.

وأشار إلى أن قوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية في الدريهمي ونفذت 36 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و164 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.