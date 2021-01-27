إيران: سنسوى تل أبيب وحيفا بالأرض فى حال ارتكبت إسرائيل خطأ ضد طهران

جدة - نرمين السيد - وقال اليوم الأربعاء، بحسب "روسيا اليوم"، إن تهديدات إسرائيل جزء من الحرب النفسية وفى حال كانت واقعية فهى أوهام، مضيفا: "الجيش الإيرانى سيبيد تل أبيب ويمحوها إذا ارتكبت إسرائيل أى حماقة ضد منشآتنا النووية".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلى يعيش حالة رعب وهو أضعف من أن ينفذ تهديداته على الأرض، وأن تهديد إسرائيل بتدمير منشآتنا النووية مجرد أوهام وأضغاث أحلام.
وأكد شكارجى أن الجيش الإيرانى سيدمر القواعد الصاروخية الإسرائيلية فور تعرض إيران لأى اعتداء، لافتا إلى أن الجزء الكبير من القدرات العسكرية الإيرانية لم يتم الإعلان عنه.
وتابع:"الجيش الإسرائيلى غير قادر على مواجهة حزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية على الرغم من الدعم الدولى".
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