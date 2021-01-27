العثور على طرد بريدي مشبوه في مقر الرئاسة التونسية

ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن مصدرًا من رئاسة الجمهورية أكد العثور على طرد بريدي محل اشتباه باحتوائه على مادة سامة وخطيرة، مشيرا إلى أن الطرد وارد على رئاسة الجمهورية.

وقالت الإذاعة إن المصدر ذاته أكد أن الطرد لم يصل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتفطن إليه شخص آخر.

وأضافت الإذاعة أنه لا تزال عمليات فحص الطرد من قبل المختصين جارية للكشف عن مصدره.