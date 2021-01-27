عبر 10 قاذفات.. الصين تهدد الولايات المتحدة

قالت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، إن توغل طائراتها العسكرية الأخير فوض مضيق تايوان، جاء لتحذير الولايات المتحدة الامريكية.
وصرح جو فنجليان الناطق باسم مكتب الشؤون التايوانية الحكومي الصيني، بأن: "تلك التدريبات العسكرية في مضيق تايوان تهدف إلى الدفاع بحزم عن سيادتنا"، مضيفًا أن: "هذا تحذير جاد للقوى الخارجية لكي توقف تدخلاتها وللقوى الاستقلالية التايوانية لتكف عن استفزازاتها".
وتوغلت 10 طائرات مقاتلة وقاذفات، فوق منطقة الدفاع الجوي التايوانية على بعد نحو 200 إلى 250 كلم عن السواحل التايوانية.
وتعتبر الصين، تايوان جزءًا من أراضيها وتهدد باللجوء إلى القوة في حال أعلنت الجزيرة استقلالها رسميا.
ويعد هذا الأمر تطور خطير في الصراع الأمريكي الصيني بتايوان.
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