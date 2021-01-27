نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يعود مجددا إلى اتفاقية "نيو ستارت" مع روسيا.. فماذا تعني هذه الخطوة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المحلل السياسي ماجد كيالي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل على إعادة ترميم مكانة الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الدولي، موضحًا أنه لن يدخر الوقت من أجل معالجة المشكلات التي تركتها إدارة دونالد ترامب.

وأكد كيالي، خلال لقائه قناة الغد، أن تمديد الاتفاقية سيساهم في الحد من انتشار الأسلحة النووية، وكذلك السباق النووي بين البلدين على الصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن أمريكا لا يهمها سوى العمل الجاد.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، توصلا يوم الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق حول مسألة تمديد “ستارت 3” والتي تحد من انتشار الأسلحة النووية.

يشار أيضا إلى أن هذه الاتفاقية تنص على أن خفض الرؤوس النووية، بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة أكثر من 700 صاروخ باليستي عابر للقارات، وصواريخ باليستية على الغواصات.