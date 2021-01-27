طلب كيفية طلب اعفاء من قرض الراجحي بالسعودية للمواطنين والمقيمين

يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، فقد يبحث كثير من العملاء المقترضين علي إعفاء مصرف الراجحي، ولذلك تابعوا سطور المقال لتتعرفوا علي بعض التفاصيل الهامة.

إعفاء قرض بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة عدة خدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، حيث يقوم البنك بأعفاء جميع العملاء من دفع رسوم بطاقات الصرافة، ويقوم البنك بأعفاء جديد لجميع فروعه المتواجدة في المملكة العربية السعودية، والإعفاء يشمل الإصدار والتجديد وبدل فاقد وبدل تالف، وقد قام مصرف الراجحي بعدم السماح لأي عملية خصم يدوي لأي من رسوم بطاقات الصراف الألي علي حساب العميل، وهذه خطوة مهمة لجميع عملاء البنك للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

لا يتجاوز عمر العميل المتقدم للتمويل عن 60 عاماً عند انتهاء سداد أخر قرض من مصرف الراجحي. لا يقل دخل العميل الشهري عن 2000 ريال سعودي كحد أدني. إذا لم يتم تحويل الراتب الشهري فأن البنك يقوم بوضع بعض الشروط والأحكام ولا بد من الالتزام بها.

المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب إعفاء مصرف الراجحي

رقم العقد وتاريخه.

البطاقة الشخصية للعميل المتقدم.

عنوان العميل وإثبات لمكان سكنه كفاتورة مياه أو كهرباء، أو فاتورة التليفون الأرضي.

رقم الحفيظة ومصدرها.

شهادة وفاه العميل المقترض، أو إثبات إصابة العميل المقترض بالعجز الكلي.

المستندات والأوراق الخاصة بقرض بنك الراجحي.

شركاء في القرض إن وجدوا وتوفير كل البيانات المتعلقة بهم.

الفئات المستثناة من الحصول علي اعفاء الراجحي

شروط الحصول علي قروض مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين

قام البنك بأعفاء فئات من إعفاء القروض من بنك الراجحي، وسوف نقدم لكم بالتفصيل الفئات التي لا تستطيع الحصول علي اعفاء مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.