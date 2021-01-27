بسبب تغريدة بسيطة ترتفع اسهم شركة Game stop ارتفاع جنوني يصل إلى 680%

اسهم شركة Game stop بسبب تغريده وكلمات بسيطة ترتفع اسهم شركة غيم ستوب الخاصة ببيع التجزئة لتحقق رقما قياسيا لم يحدث من قبل والذي يتجاوز العشرة مليارات في ظل الحرب بين مستثمري wallstreetbets والباعة على المكشوف، في الوقت الذي بدا المستثمرون الهواة في شراء الأسهم مناهضة في المستثمرون التقليديين وصناديق التحوط والذين كانوا يتوقعون انخفاض اسهم الشركة، جاءت كلمات بسيطة من من رجل الأعمال والذي اصبح اغني رجل أعمال في العالم (أيلون ماسك ) ارتفع اسهم شركة غيم ستوب gamestop من 19 دولار للسهم إلي 147.98 دولار،أصبحت الشركة من متجر بيع للتجزئة متعثرا إلى تحقيق ارتفاع مفاجئي يصل إلى 680%.

الأمر الذي اثأر ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصلت إلي 10 مليارات دولار، تعد شركة gamestop عبارة عن متجر أمريكي خاص بألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية وبيع التجزئة، تقع مقر الشركة ولية تكساس الأمريكية، الرئيس التنفيذي للشركة هو رجل الأعمال أيلون ماسك.

يهتم المستثمرون حول العالم بكل ما يقدمه رجل الاعمال الامريكي ايلون ماسك، بسبب كلمات بسيطة ذكرها رجل الاعمال علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر من قبل حول مطالبة الجمهور باستخدام تطبيق سيجنال بدل من تطبيق واتس اب بعد التحديثات الجديدة الخاصة بالسماح بالموافقة علي شراء المعلومات الشخصية للمستخدم إما رفض استخدام التطبيق التي أعلنته شركة whatsapp ذاد ارتفاع اسم الشركة بشكل ملحوظ، تتزايد مخاوف صناديق التحوط في ظل الارتفاع الجنوني الذي حدث في الساعات الأولي من هذا اليوم في فقاعات اسهم gamestop ولا يكاد يصدق أن يزيد سعر السهم من 19 إلي 147.98 دولار.

جاء الدور وقام اليوم (أيلون ماسك) بتغريده جديدة كتب فيها Gamestonk والذي كان يقصد به Gamestop ولكن لا يعرف البعض هل هذا خطا أملائية أم كان مقصود من رجل الأعمال حيث يرتبط حسابه بمجموعة Wallstreetbets تلاحظ ارتفاع شديد في اسهم الشركة لتصل قيمتها إلى 15 مليون دولار، حيث تعد مجموعة Wallstreetbets منتدي يشارك فيه المستثمرين تداول الأسهم حيث ارتفع شركة اسهم شركة GameStop بشكل مفاجئ.

