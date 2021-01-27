موعد صرف اعانة تكافل الطلاب وطريقة التسجيل بها

موعد صرف اعانة تكافل الطلاب ، ان العديد من الطلاب والطالبات في الوقت الحالي يبحثون عن ميعاد صرف اعانة تكافل الطلاب، والذي يتم صرفة في بداية الفصل الدراسي الحالي “الفصل الدراسي الثاني “،لقد أعلنت مؤسسة التكافل الخيرية انه تم وضع المبالغ الخاصة بإعانة تكافل الطلاب في حسابات المدارس الحكومية، والتي ستقوم باستثمار هذه المبالغ لمساعدة الطلاب والطالبات الذين يستحقون هذه الاعانة، وتعتبر هذه المبالغ هي الدفعة الثانية من اعانة تكافل الطلاب بعد صرف الدفعة الاولي والانتهاء منها، ويعد عدد الطلاب المستحقين لإعانة تكافل الطلاب 272 الف طالب وطالبة واكثر، التابعين لأكثر من 17 الف مدرسة حكومية، لذا فان مبالغ الدفعة الثانية تقدر ب 136 مليون ريال واكثر، فبهذا الشكل تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من الدعم لطلابها.

يجب ان يسجل الطالب في الاعانة مع بداية كل عام دراسي جديد. ينبغي ان يمتلك الطالب الجنسية السعودية. ان يحرص الطالب علي تسجيل اسمة في قائمة المدرسة الذي يدرس بها للحصول علي اعانة تكافل الطلاب. يجب ان يكون الطالب في مرحلة التعليم العام “التعليم الثانوي “. ينبغي علي الطالب ان يقدم كل الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تثبت استحقاقه للإعانة.

الشروط الواجب توافرها في الطالب ليحصل علي اعانة تكافل الطلاب

هناك حالتين يمنع فيهم الطالب من التسجيل في اعانة تكافل الطلاب

ان يكون الطالب من محو الامية.

ان يكون الطالب في السنة الأخيرة في التعليم العام.

خطوات تسجيل الدخول الي اعانة تكافل الطلاب

يجب البحث في جوجل عن الموقع الرسمي ل بوابة تكافل الطلاب والدخول عليها. ثم نقوم بالضغط علي “تسجيل طالب جديد “. بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة البيانات المطلوبة منة وهي “رقم الهاتف الخاص ب ولي الامر و رقم الهوية أيضاً. نقوم بكتابة رمز التحقق بطريقة صحيحة ثم نضغط علي كلمة ” متابعة “. بعد ذلك نقوم بكتابة رمز التأكيد الذي يصل في رسالة علي الهاتف ثم نضغط علي كلمة ” متابعة “. يقوم الطالب بكتابة البيانات الموجودة داخل الصفحة وهي ” اسم المستخدم وكلمة المرور، كتابة الاسم ورقم الهوية، رقم الهاتف الخاص ب ولي الامر، البريد الالكتروني “، ثم نضغط علي تسجيل. ولتسجيل الدخول في أي وقت لاحق ندخل علي موقع تكافل الطلاب ونكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ثم نضغط علي ايقونة تسجيل دخول.

معلومات هامة عن الاستعلام عن اعانة تكافل الطلاب