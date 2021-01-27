عاجل.. البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولى معمق حول منشأ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولى واضح ومعمق حول منشأ فيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولى واضح ومعمق حول منشأ فيروس كورونا. وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر 100 مليون إصابة، وعدد الوفيات وصل إلى 2.16 مليون حالة وفاة.

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