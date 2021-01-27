جدة - نرمين السيد - وعلى جانب آخر، طالب بايدن، فى تصريحات له خلال مؤتمر صحفى، بحسب قناة "العربية"، بضرورة العمل على رد موحد ومشترك بوجه كورونا.
وكان المبعوث الرئاسى الأمريكى لشؤون المناخ جون كيرى، أعلن أن الرئيس جو بايدن سينظم قمة دولية حول المناخ فى 22 أبريل المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: يجب إعطاء قضايا التغير المناخى الأولوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.