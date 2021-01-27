الصحة الإيرانية تسجل 6608 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة 

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن كشف 6608 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية، سیما سادات لاري، في موجز صحفي، اليوم الأربعاء ، إنه تم تسجیل 6 آلاف و 608 حالات جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، إلی ملیون و 392 ألفا و314 شخصا، من بينهم 4024 شخصا في حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعناية المركزة.
وأضافت أن عدد المتعافین من المرض بلغ ملیونا و 183 ألفا و 463 شخصا لغایة الآن، فيما توفي 91 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضیة لیرتفع إجمالي عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 57 ألفا و 651 شخصا.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أنه تم لحد الآن إجراء 9 ملايين و 70 ألفا و 167 اختبارا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.
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