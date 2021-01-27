بايدن يفجر أول أزمة داخلية في أمريكا بقرار يتعلق بالمناخ

انتقد مسؤولو صناعة النفط في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوقف تراخيص استخراج النفط والغاز الطبيعي في أمريكا، ووصفوه بأنه هجوم على الصناعة، ومن شأنه أن يأتي بنتائج عكسية.

وقال المدير التنفيذي للمعهد البترول الأمريكي، مايك سومرز، "إن هذا أمر سيئ لاقتصادنا، وأمننا القومي، وبيئتنا ومجتمعاتنا المحلية"، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وأضاف سومرز، أنه بينما يشارك معهد البترول الأمريكي أهداف بايدن في معالجة أزمة تغير المناخ، فإن الأمر التنفيذي بوقف تراخيص التنقيب سيضعف قيادة الطاقة الأمريكية ويعيق الانتعاش الاقتصادي ويقوض الأمن القومي.

من جانبهم، حذر مسؤولون من ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، التي ستتضرر بشدة من وقف تراخيص التنقيب، من أن ميزانيات التعليم في الولاية تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

وقال رئيس اتحاد "نيو مكسيكو للنفط والغاز"، رايان فلين، إن ولاية نيومكسيكو تمثل 57% من إجمالي إنتاج النفط، و31 من إنتاج الغاز الطبيعي الفيدرالي.