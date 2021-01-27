الرئيس الأمريكي يكشف عن شيء يسبب وفيات أكثر من كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن التلوث يحمل مخاطر وفاة أكثر من فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يوم الخميس إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية على تعزيز تحالفهما الثنائي، حيث توسع الصين قوتها الاقتصادية والعسكرية.

وبحسب "رويترز"، وقال سوجا للصحفيين إنهما اتفقا أيضا على ترتيب زيارة إلى سوجا للولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرنس برس" أن بايدن أيد نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وذلك نقلا عن البيت الأبيض.

وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن اليابان.