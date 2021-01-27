بعد محاولة تسميمه.. أول رئيس عربي يتصل بـ قيس سعيد للاطمئنان عليه

تلقي الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون للاطمئنان على وضعه بعد محاولة تسميمه.

وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة الجزائرية ، فقد "حمد الرئيس تبون الله على سلامه شقيقه قيس سعيّد، كما أنه اطمأن على صحته".

وكانت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأربعاء، قد أفادت بأن ظرفًا مشبوهًا وصل إلى القصر الرئاسي بقرطاج اليوم، يحتوي على مادة سامة.

وقالت الوكالة نقلًا عن مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، إن الرئيس قيس سعيد، لم يتلق هذا الظرف، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة.

وأفاد المصدر بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح تحقيق حول مصدر هذا الظرف.

من جانبه، كتب شقيق الرئيس قيس سعيد، نوفل سعيد، على صفحته منذ قليل: ''الرئيس بخير وعافية والحمد لله..''.

يذكر أن الرئيس التونسي، أعرب أمس الأول عن رفضه للتعديلات الوزارية بحكومة هشام مشيشي، والتي دعمتها حركة النهضة الإخوانية، حيث أكد الرئيس قيس سعيد، أن بعض الوزراء تشوب حولهم قضايا أو يتعلق بهم تضارب مصالح.

من ناحيتها، أكدت حركة النهضة أن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تمنح الثقة للحكومة، متحدية بذلك رفض الرئيس.