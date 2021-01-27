تحرك مصري أردني واجتماع طارئ لوزراء خارجية العرب بشأن فلسطين

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأردن ومصر تقدمتا بمبادرة مشتركة لعقد اجتماع حضورى طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 8 فبراير المقبل فى مقر الأمانة العامة بالقاهرة وذلك لبحث مختلف القضايا ذات الأهمية لمصالح الأمن القومى العربي وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها .

وقال السفير حسام زكى الامين العام المساعد للجامعة العربية فى تصريح له اليوم، أن الامانة العامة تلقت بالفعل مذكرة من المندوبية الدائمة للأردن ومصر تطلبان فيها عقد هذا الاجتماع؛ وذلك فى ضوء التطورات التى تشهدها المنطقة .

وأضاف الامين العام المساعد ان الامانة العامة عمتم المذكرة على الدول الاعضاء؛ لإبلاغهم بموعد الاجتماع الوزاري الحضوري الطارئ يوم 8 فبراير .

وقالت المذكرة إنه فى ضوء التطورات التى تشهدها المتطقة والتى تستوجب موقف عربي جامع يحقق الحماية للأمن القومى العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك ، ويعيد التاكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية ، فقد قامت كل من الاردن ومصر باجراء اتصالات مع الدول العربية الاعضاء بالجامعة العربية للتشاور حول اهمية تحقيق مثل هذه الغايات والعمل على تعظيم مايجمع الدول العربية من نقاط التقاء وتحييد اى نقاط للخلاف .