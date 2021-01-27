الاعتراض على مخالفة الكمامة أبشر ١٤٤٢ في السعودية بالخطوات

الاعتراض على مخالفة الكمامة ١٤٤٢ من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية 1442، حيث وضحت منصة أبشر خطوات الاعتراض على مخالفة الكمامة عبر موقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاعتراض على مخالفة الكمامة إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية السعودية أبشر. طريقة الاعتراض على مخالفة الكمامة 1442 طريقة الاعتراض على مخالفة الكمامة 1442 جاءت خطوات الاعتراض على مخالفة الكمامة 1442 كالتالي: الدخول إلى رابط منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم.

قم بالضغط عل أيقونة خدماتي.

ثم النقر على الخدمات العامة، ومنها الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات.

اضغط على (تظلم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا).

كتابة البيانات الخاصة بالمتظلم.

اضعط على أيقونة إرسال طلب. عقوبة عدم ارتداء الكمامة في السعودية وضعت الحكومة السعودية تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة في ظل الجهود المبذولة من الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تم بدء تطبيق المخالفة ابتداء من ٣١ مايو الماضي، للعام ٢٠٢٠.

تصل غرامة عدم ارتداء الكمامة ١٠٠٠ ريال سعودي في حالة عدم ارتداء الكمامة الطبية خارج المنزل.

يجب الحفاظ والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي. نموذج تظلم مخالفة الكمامة 1442 عقوبة عدم ارتداء الكمامة في السعوديةنموذج تظلم مخالفة الكمامة 1442 يشمل نموذج تظلم مخالفة كمامة ١٤٤٢ العديد من البيانات والتي يبحث عنها المواطن،كالتالي: تحتوي على بيانات المتظلم، الإسم الكامل للمتظلم، نوع التظلم، محل الإقامة، رقم الهوية، ويرفق المستندات، صورة الهوية، صورة السجل التجاري للمؤسسة. بيانات الممثلين،الإسم الكامل لممثل الشخص، محل الإقامة، رقم الهوية، ويجب إرفاق صورة الهوية، صورة مستند التمثيل. معلومات القرار، رقم القرار، تاريخه، تاريخ العلم بالقرار، طريقة العلم، ثم مربع يتم كتابة موضوع التظلم فيه، ثم خانة للطلبات، خانة أسانيد التظلم، ويرفق صورة لأي مستند مؤيد للتظلم. التظلمات المرتبطة، رقم الطلب وتاريخه. بيانات التواصل، رقم الجوال البريد الإلكتروني. كانت هذه هي البيانات التفصيلية التي يجب أن يقوم المتظلم بكتابتها أثناء تقدم الاعتراض على مخالفة عدم ارتداء الكمامة عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

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