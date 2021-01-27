أفضل الألعاب الإلكترونية سوف تكون محور حديثنا في سطور هذا المقال، والأكثر بحثاً من قبل الشباب والمراهقين، الملايين حول العالم يمارسون الألعاب الإلكترونية بشكل يومي، والبعض يعاني من الإدمان عليها لساعات دون الشعور بالملل، يجدون بها ملاذاً لقضاء وقت ممتع ومثير، وعيش حالة من الخيال دون مغادرة المكان، لقد راجت تلك الصناعة في السنوات الأخيرة، كنوع من التطور الطبيعي لتكنولوجيا، خلال العام الماضي فقط زاد الإقبال علي تلك النوعية من الألعاب بنحو 2.8 مليار شخص، وإليكم أشهر الألعاب الإلكترونية إثارة وتشويق في العالم.

أفضل الألعاب الإلكترونية وأكثرها إثارة في العالم

عشاق الألعاب الإلكترونية يتابعون دائما بكل شغف وترقب، أحدث إصدارات الألعاب، أو تحديثها من أجل خوض تجربة مثيرة جديدة، والدخول إلى عالم المغامرة، ونبدأ قائمة الألعاب ب:

لعبة PUBG

لعبة PUBG من أقوى الألعاب التي صدرت إلى الأن في العالم الإفتراضي، وتحتل دون مبالغة المركز الأول، متاح منها نسختين منها اللايت، والعادية، يمكن ممارستها بشكل فردي أو جماعي، اللعبة ممتعة جداً يبدأها اللاعب دون أن يملك أي شيء، فيضع خطته الخاصة، ويحارب للحصول على الأسلحة والمعدات والملابس أيضا، يمارس اللاعبة أكثر من 50 مليون لاعب يومياً.

لعبة MINECRAFT

تلك اللعبة من الألعاب الشهيرة ويبلغ عدد مستخدميها 215 لاعب حول العالم، وتقوم فكرتها حول ترتيب مكعبات وكتل من قبل اللاعب وبناء أشكال ثلاثية الأبعاد، اللعبة متاحة على جميع أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب.