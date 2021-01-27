نظام القضاء التجاري السعودي عبر وزارة العدل السعودي ناجز

القضاء التجاري بوزارة العدل السعودية، هي أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العدل عبر البوابة الإلكترونية التابعة لديها، فمن خلال خدمة القضاء التجاري يمكن ​​​تقديم صحيفة الدعوى، بالاضافة الي توفير خدمة الاستعلام عن قضية بجميع تفاصيلها، وكذلك إمكانية رؤية الأحكام مع استخدام خدمة التذكير الخاصة بكل مواطن، وتوفر وزارة العدل خدمة الاستعلام عن القضاء التجاري وذلك لجميع مواطني المملكة العربية السّعودية، حيث تعمل الوزارة علي تسهيل كافة الخدمات إلكترونياً من أجل توفير الوقت والجهد والمال دون الذهاب إلى المحكمة، وتحرص وزارة العدل علي تفعيل مثل هذه الخدمات وفق خطة المملكة الاقتصادية حتي عام 2030 بتقنين كافة خدمات المواطنين بالنظام الرقميّ الإلكتروني، وسوف نوضح طريقة استخدام خدمة القضاء التجاري بوزارة العدل السعودية.

القضاء التجاري السعودي ومميزاته

خدمة القضاء التجاري أحد أفضل الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العدل لجميع المواطنين الذين لهم تعاملات يومية داخل وزارة العدل، ومن مزايا استخدام استعلام القضاء التجاري:

سهولة تقديم الدعاوي القضائية بدون الذهاب الي مقر المحكمة الابتدائية.

إمكانية الاستعلام عن تفاصيل قضية برقم القضية فقط.

سهولة رفع وإرفاق المستندات الخاصة بطلب القضاء التجاري إلكترونياً.

سهولة تنفيذ خدمة القضاء التجاري وتوفير وقت ومجهود جميع الأفراد المتقاضين المختصين لتنفيذ كافة إجراءات التقاضي دون التوجه إلى المحكمة، والفصل في الخدمة المقدمة إلكترونيًا عبر الجوال أو أي جهاز إلكتروني.

خطوات رفع دعوى عبر نظام القضاء التجاري

يمكن إلكترونياً رفع دعوى عبر نظام القضاء التجاري السعودي، من خلال موقع وزارة العدل الالكتروني من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية التالية: