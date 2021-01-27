جون كيرى: بايدن سينظم قمة دولية للمناخ 22 أبريل المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف كيرى، خلال مؤتمر صحفى، عبر "سكاى نيوز": سنسعى لأن تجتمع دول العالم من أجل مواجهة التغير المناخى. ولفت كيرى، إلى أن الرئيس بايدن سيوقع على قرارات تنفيذية لتأمين أن التحركات بشأن التغير المناخى ستكون دولية.

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