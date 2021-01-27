بها بِدل عسكرية ورُتب وشعارات.. السعودية تعلن تفاصيل قضية خطيرة في الرياض

أعلنت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض عن اغلاق (4) محلات تفصيل ملابس عسكرية تعمل دون تراخيص.
وضبطت اللجنة بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض (600) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و(2500) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بحسب صحيفة سبق السعودية .
جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة حيث تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير منطقة الرياض ونائبه، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
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