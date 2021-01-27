نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب تسجل 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 890 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 468 ألفا و383 حالة.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الأربعاء- أن مجموع التحاليل التي تم إجراؤها بلغ 4 ملايين و853 ألفا و938 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب، مشيرة إلى أنه تم أيضا تسجيل 20 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 8207 حالات، و1358 حالة شفاء ليصل الإجمالي إلى 446 ألفا و181 حالة.